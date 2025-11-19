Дейна Уайт твърди, че Франсис Нгану го е нападнал физически

Президентът на UFC Дейна Уайт разкрива защо е искал да освободи Франсис Нгану много преди боецът да напусне организацията като свободен агент.

Дейна Уайт многократно е твърдял, че Франсис Нгану не е добър човек, а сега разкрива подробности за бурните си отношения с бившия шампион на UFC в тежка категория.

Някога Нгану изглеждаше като бъдещето на UFC със своите зашеметяващи нокаути и история за човек, тръгнал от нулата, живял по улиците на Париж, за да се превърне в най-опасния боец в UFC. Уайт обаче винаги е поддържал тезата, че публичният образ на Нгану не съответства на човека, с когото си е имал работа зад затворени врати.

Уайт твърди, че е имал физическа саморазправа с Нгану в офисите на UFC, след като не е дал на „Хищника“ бонус след една от победите му.

„Когато си спортист с договор в UFC, получаваш пълен достъп до нашия институт. Можеш да се храниш там безплатно, всичко е безплатно“, обясни Уайт в подкаста Flagrant. „Този човек буквално живееше там. Току-що се беше бил и дойде в офиса ми, мотаеше се в коридора и аз му казах: „Влизай, какво става?“ Беше бесен, че не е получил 50 000 долара бонус от последния си мач. Казах му: „Франсис, не го получи по тази и тази причина“. Той беше в офиса ми и спореше с мен. Обясних му кой е получил бонус и защо. Разговорът приключи и тръгнах да излизам, но той ме сграбчи за ризата и ме блъсна обратно в офиса. Казах му: „Пич, махай си ши*аните ръце от мен“. Видях в лицето му, в очите му и в начина, по който действаше, какъв всъщност е този човек.“

След това Уайт заяви, че е имало и друга физическа саморазправа между Нгану и главния бизнес директор на UFC, Хънтър Кембъл, който отговаря за организирането на мачовете и голяма част от преговорите по договорите с бойците.

„Моят човек Хънтър [Кембъл] говореше с него за нещо, може би дори за същото нещо [за бонуса]“, каза Уайт. „И когато Хънтър тръгна да си ходи, Франсис го сграбчи за яката отзад и го дръпна, казвайки: „Още не сме приключили разговора“. Този човек не е добър. Той е лош човек.“

Уайт сподели, че е имал притеснения относно Нгану още преди години, когато той получава първия си шанс за титлата в тежка категория срещу Стипе Миочич през 2018 г. Още преди мачът да се състои, Уайт твърди, че Нгану вече е планирал празненството си с изискване, а не с молба, за специално отношение, което очаквал да получи.

„Той отиваше да се бие със Стипе Миочич в Бостън и беше сигурен, че ще го убие“, каза Уайт. „След пресконференцията вървяхме по един коридор, той дойде при мен, сграбчи ме и каза: „Нека ти кажа какво ще се случи“ – английският му е перфектен, няма никаква езикова бариера – „когато мачът свърши, ще ми резервираш частен самолет до Париж“. Аз се изсмях и отвърнах: „О, да“. Той каза: „Не се шегувам, ще ми резервираш частен самолет до Париж“. Отговорих: „Добре“.“

„Всеки тръгна по пътя си. Стипе Миочич го смаза от бой. Буквално го преби. Това сложи край на целия разговор. Трябваше да го освободя още същия ден.“

Уайт признава, че е искал да прекрати договора на Нгану и при друг случай, но матчмейкърите на UFC са го разубедили.

Отношенията между UFC и Нгану окончателно се разпаднаха по време на преговорите за нов договор, след като той победи Сирил Ган в първата си защита на безспорната титла. По това време Нгану настояваше за възможността да се състезава както в бокса, така и в UFC, като същевременно поставяше и други изисквания. В крайна сметка Нгану напусна UFC като свободен агент, преди да подпише договор с PFL, но е ясно, че Уайт не е съжалявал за раздялата.

„Франсис Нгану е лош човек“, заяви Уайт. „Той не е добър. Играе ролята на „не разбирам езика“ и се опитва да изглежда като мил човек. Хората си казват: „О, сигурно е заради езиковата бариера“. Няма никаква ши*ана езикова бариера при този човек. Той е лош.“

„Сега той е там, сключил е сделка с PFL и Саудитска Арабия и иска да се бие: „Аз и Джон Джоунс трябва да се бием“. Сигурен съм, че им се иска никога да не бяха подписвали с него. Нямам нужда да чуя и една дума от тези момчета там, за да го знам, защото аз знам. Имал съм си работа с него и знам какъв е всъщност.“