Иван Иванов загуби от петия поставен в Анталия

Водачът в световната ранглиста при юношите Иван Иванов отпадна на старта на турнира за мъже на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Непреодолимо препятствие за българина се оказа петият поставен Николас Йонел от Румъния, който го победи с 6:2, 6:2 след час и 15 минути игра.

17-годишният варненец допусна два ранни пробива, позволявайки на съперника си да поведе с 3:0. Иванов върна единия брейк, но малко след това Йонел направи нов за 5:2.

Във втория сет Иван Иванов поведе с 2:1, но след това пропиля три точки за пробив и до края не успя да запише повече геймове на своята сметка.