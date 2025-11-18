Илиян Филипов: Време е за работа, характер и победи

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отправи кратко послание към новия старши треньор на отбора Димитър Димитров. Във вчерашния ден бизнесменът официално представи Херо, след което опитният специалист изведе футболистите за първа тренировка.

"Едни говорят, други работят. Нека пожелаем на любимия ни клуб много успехи с Димитър Димитров – Херо! Време е за работа, характер и победи. Напред, Ботев!", написа Филипов във "Фейсбук".