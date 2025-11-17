Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ВИЛИ САНЬОЛ С ПОСЛЕДНИ ДУМИ ПРЕДИ СБЛЪСЪКА С БЪЛГАРИЯ - НА ЖИВО ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ГРУЗИЯ
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Херо изведе Ботев (Пловдив) за първа тренировка

Херо изведе Ботев (Пловдив) за първа тренировка

  • 17 ное 2025 | 16:43
  • 359
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

Новият старши треньор на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров - Херо направи дебютното си занимание начело на "жълто-черните". Тренировката премина при солиден медиен интерес към един от най-успешните български треньори.

Преди заниманието Илиян Филипов представи 3-кратния шампион на България пред футболистите от представителния отбор.

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)
Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

В утрешния ден наставникът ще даде пресконференция от 12:00 часа на стадион "Христо Ботев", а в събота ще е официалният му дебют срещу ЦСКА.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 7156
  • 17
Бразилска легенда прати поздрави на Бербатов

Бразилска легенда прати поздрави на Бербатов

  • 17 ное 2025 | 14:27
  • 2470
  • 1
Халф на Левски се завръща в родината си

Халф на Левски се завръща в родината си

  • 17 ное 2025 | 13:50
  • 9792
  • 0
ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

  • 17 ное 2025 | 12:15
  • 10253
  • 34
Тунизиец на линия в ЦСКА 1948

Тунизиец на линия в ЦСКА 1948

  • 17 ное 2025 | 11:36
  • 1071
  • 0
Левски обяви програмата за седмицата

Левски обяви програмата за седмицата

  • 17 ное 2025 | 11:28
  • 1663
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 7156
  • 17
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 3579
  • 1
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 12353
  • 8
Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

  • 17 ное 2025 | 16:47
  • 755
  • 0
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 27180
  • 84
ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

  • 17 ное 2025 | 12:15
  • 10253
  • 34