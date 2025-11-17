Херо изведе Ботев (Пловдив) за първа тренировка

Новият старши треньор на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров - Херо направи дебютното си занимание начело на "жълто-черните". Тренировката премина при солиден медиен интерес към един от най-успешните български треньори.

Преди заниманието Илиян Филипов представи 3-кратния шампион на България пред футболистите от представителния отбор.

В утрешния ден наставникът ще даде пресконференция от 12:00 часа на стадион "Христо Ботев", а в събота ще е официалният му дебют срещу ЦСКА.