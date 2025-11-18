Пистънс с 10-а поредна победа, най-дългата им серия от сезон 2007/2008

Детройт Пистънс продължи впечатляващия си поход в НБА, като надви Индиана Пейсърс убедително със 127:112, записвайки 10-а поредна победа през настоящия сезон. Това е най-дългата победна серия за отбора от сезон 2007/08

"Буталата" доминираха от началото на мача, налагайки изцяло своя ритъм и осигурявайки си значителна преднина.

С тази победа тимът от Детройт подобри баланса си до 10-2, оставайки на върха в Източната конференция. Пейсърс от своя страна претърпяха осма поредна загуба, като техният баланс вече е 1-13, оставил ги на последно място в цялата лига.

Най-добър за победителите беше Джейлън Дърън, който записа 31 точки, 15 борби и 3 асистенции при завръщането си от контузия в глезена. Данис Дженкинс добави 26 за "Буталата".

Jalen Duren (31 PTS, 15 REB) leads the @DetroitPistons to their 10th straight win!



He becomes the youngest player in NBA history to record 30+ PTS and 15+ REB on 90%+ FG% in a regular season game 🤯 pic.twitter.com/C4CmgdiWxX — NBA (@NBA) November 18, 2025

За Пейсърс се отличи Паскал Сиакам с 29 точки и 7 борби, но въпреки неговите усилия отборът през голяма част от срещата изоставаше с близо 20 точки.