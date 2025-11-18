Пистънс с 10-а поредна победа, най-дългата им серия от сезон 2007/2008

Детройт Пистънс продължи впечатляващия си поход в НБА, като надви Индиана Пейсърс убедително със 127:112, записвайки 10-а поредна победа през настоящия сезон. Това е най-дългата победна серия за отбора от сезон 2007/08
"Буталата" доминираха от началото на мача, налагайки изцяло своя ритъм и осигурявайки си значителна преднина.
С тази победа тимът от Детройт подобри баланса си до 10-2, оставайки на върха в Източната конференция. Пейсърс от своя страна претърпяха осма поредна загуба, като техният баланс вече е 1-13, оставил ги на последно място в цялата лига.
Най-добър за победителите беше Джейлън Дърън, който записа 31 точки, 15 борби и 3 асистенции при завръщането си от контузия в глезена. Данис Дженкинс добави 26 за "Буталата".
За Пейсърс се отличи Паскал Сиакам с 29 точки и 7 борби, но въпреки неговите усилия отборът през голяма част от срещата изоставаше с близо 20 точки.