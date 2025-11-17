Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Детройт спечели гостуването си на Рейнджърс, Колорадо продължи точковата си серия

  • 17 ное 2025 | 10:32
  • 176
  • 0
Детройт спечели с 2:1 гостуването си на Ню Йорк Рейнджърс и записа поне точка в трети пореден мач от Националната хокейна лига.

Лявото крило Лукас Раймонд донесе успеха с точен изстрел 3:47 минути преди края. Шведският нападател даде и асистенция при попадението на Алекс ДеБринкат, а гостите се иззакиха на второто място в Атлантическата дивизия с 23 пункта.

Мика Зибанеджад реализира за домакините, а вратарят Джонатан Куик направи 40 спасявания, но Рейнджърс прекъсна серия от три поредни победи.

Лидерът в лигата Колорадо се справи с гостуващия Ню Йорк Айлъндърс с 4:1 и продължи точковата си серия на 10 поредни мача. Брок Нелсън завърши с гол и асистенция, а Скот Уеджууд блокира 28 шута за домакините, които събраха 31 точки.

Ванкувър навакса два гола пасив и стигна до обрат във втората половина на мача за 6:2 срещу домакина Тампа Бей.

Капитанът на канадците Куин Хюз се завърна на леда след лечение на травма и записа четири асистенции. Макензи МакИйчърн се отличи с гол и асистенция за победителите, а Кевин Ланкинен парира 28 шайби.

Сидни Кробси и Евгени Малкин вкараха, а Питсбърг спечели с 4:0. Двубоят беше последен от Световните серии на НХЛ за този сезон (2025 NHL Global Series Sweden) и се игра в Стокхолм. Вратарят Сергей Мурашов, 21-годишен новобранец, отрази всичките отправени към него 21 удара и за първи път в кариерата си не допусна гол („шътаут“).

Питсбърг е трети в Столичната дивизия с 24 точки, а Нешвил, който има само една победи в последните си седем мача, е предпоследен на Запад с 16 пункта.

Кирил Капризов се разписа при числен превес 10 секунди преди края на продължението, а Минесота надделя над гостуващия Вегас с 3:2. Йоел Ериксон Ек и Яков Тренин също вкараха за четвъртия успех в последните пет мача на тима.

Павел Дорофеев и Райли Смит реализираха за Вегас, който загуби за пети път в шест срещи.

Още от Зимни спортове

Лукас Бротен Пинейро написа история за Бразилия, Попов - 23-ти

Лукас Бротен Пинейро написа история за Бразилия, Попов - 23-ти

  • 16 ное 2025 | 15:10
  • 3593
  • 3
Алберт Попов се класира за втория манш в Леви

Алберт Попов се класира за втория манш в Леви

  • 16 ное 2025 | 12:45
  • 2024
  • 0
Едмъндтън надви драматично Каролина в продължението

Едмъндтън надви драматично Каролина в продължението

  • 16 ное 2025 | 10:54
  • 848
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 16 ное 2025 | 08:09
  • 902
  • 0
Вратарят на Минесота подобри 11-годишен рекорд

Вратарят на Минесота подобри 11-годишен рекорд

  • 16 ное 2025 | 06:47
  • 694
  • 0
Безмилостната Шифрин с девети елен в кариерата си

Безмилостната Шифрин с девети елен в кариерата си

  • 15 ное 2025 | 16:22
  • 2048
  • 3
Водещи Новини

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

  • 17 ное 2025 | 07:31
  • 15690
  • 26
БФВ представя Марчело Абонданца като селекционер на България

БФВ представя Марчело Абонданца като селекционер на България

  • 17 ное 2025 | 09:23
  • 3306
  • 3
32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

  • 17 ное 2025 | 09:36
  • 2295
  • 20
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 6364
  • 16
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 7462
  • 0
Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 50230
  • 60