Черно море II
  2. Черно море II
  Варна се подготвя за дербито на младите таланти

Варна се подготвя за дербито на младите таланти

  • 13 ное 2025 | 10:03
  • 140
  • 2
Варна се подготвя за дербито на младите таланти

В събота стадион "Тича" ще закипи по начина, по който се очаква, когато стане въпрос за варненско дерби между младите тимове на Черно море и Спартак в Североизточната Трета лига. Вълнението със сигурност ще достигне до няколко бала, защото емоциите по трибуните винаги са били определящи.

Агитките и сега са подготвили хореографии, които се пазят в тайна. А на терена се очаква битка и динамика, каквито преобладаваха в предишните срещи. Интересно е, че към настоящия момент двата отбора имат еднакъв брой точки и са съседи в класирането. Черно море е девети, а градският съперник се намира на десето място. Победата несъмнено ще донесе престиж и самочувствие в предстоящите двубои.

"Трибуна Соколъ" преди дербито на Варна при дубълите: Ще потеглим заедно към игрището на зелените ни приятелки
"Трибуна Соколъ" преди дербито на Варна при дубълите: Ще потеглим заедно към игрището на зелените ни приятелки

В последната си среща дубълът на Спартак загря с убедителното 5:0 срещу Черноломец преди дербито след силна и вдъхновена игра, загатвайки, че е готов за битката. През изминалото десетилетие безспорно школата на Черно море доказа ефективността си, а дублиращият тим бе отправната точка към европейския футбол на таланти като Мартин Минчев, Виктор Попов, Николай Минков.

Феновете на Черно море: Имаме още една възможност да унижим каменарските ни "приятелки"
Феновете на Черно море: Имаме още една възможност да унижим каменарските ни "приятелки"

И в двата отбора има млади играчи, които често намират място в селекцията на представителните отбори, водени от Илиан Илиев и Гьоко Хаджиевски . С интерес се очакват изявите на младите "моряци" Емануел Няголов, Николай Костадинов и Петър Маринов, които имат професионални договори. От другата страна "соколите" Александър Александров, Александър Янчев, Даниел Халачев и Кристиян Курбанов вече дебютираха за първия отбор и са залог за бъдещето на клуба.

Пламен Трендафилов

