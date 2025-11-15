Матю Шефер стана най-младият играч, отбелязал гол в продължението на мач от редовния сезон на НХЛ

Матю Шефер стана най-младият играч, отбелязал гол в продължението на двубой от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), след като се разписа при победата на Ню Йорк Айлъндърс при гостуването на Юта с 3:2 в Солт Лейк Сити. Шефер – на 18 години и 70 дни, изпревари постижението на Сидни Кросби, който беше с 31 дни по-възрастен, когато отбеляза за Питсбърг на 16 ноември 2005-а. Най-младият голмайстор в двубой от плейофите на НХЛ е Дон Галингър, който е на 17 години, когато извежда Бостън до успех през 1943-а.

Емил Хайнеман и Джонатан Друин също се разписаха за Айлъндърс, а Дейвид Ритич направи 27 спасявания за четвъртия пореден успех на тима от Ню Йорк. Бо Хорват добави една асистенция, за да удължи серията си от мачове, в които записва точки до осем срещи (шест гола, шест асистенции).

Джей Джей Петерка и Дилън Гюнтер отбелязаха попаденията за Юта, който допусна четвърта загуба в последните си пет двубоя.

Резултати от НХЛ

Филаделфия се наложи при гостуването си на Сейнт Луис с 6:5 след дузпи в друг мач от вечерта в НХЛ. Тревър Зеграс се отличи с два гола, заслужи асистенция и реализира при дузпите, за да преодолеят Флайърс пасив от два гола в хода на срещата.

Крисчън Дворак също добави два гола и асистенция, а Оуен Типет се включи с едно попадение и три асистенции.

Нешвил спечели срещу Питсбърг с 2:1 след продължение, след като Стивън Стамкос отбеляза в 44-ата секунда на допълнителното време в първия мач от Глобалните серии на НХЛ за 2025 година в шведската столица Стокхолм. Двата отбора ще се срещнат отново в Швеция в неделя.

Филип Форсберг също реализира за Предатърс, които прекъснаха серията си от пет поражения. Евгени Малкин вкара гола за Питсбърг, които претърпяха пето поражение в последните си шест срещи.

Каролина надделя над Ванкувър като домакин с 4:3 също след продължение. Себастиан Ахо беше автор на победното попадение при оставащи 31 секунди от продължението. Андрей Свечников реализира на два пъти и добави една асистенция, а Тейлър Хол също се нареди сред голмайсторите за петата победа на Каролина в последните шест двубоя на отбора.

