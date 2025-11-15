Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Михамбо и Огунлейе стартират сезона си в Дюселдорф

Михамбо и Огунлейе стартират сезона си в Дюселдорф

  • 15 ное 2025 | 09:37
  • 197
  • 0
Михамбо и Огунлейе стартират сезона си в Дюселдорф

Германските олимпийски шампионки Малайка Михамбо и Йемиси Огунлейе ще открият своя сезон на закрито през 2026 г. на турнира ISTAF Indoor в Дюселдорф на 24 януари.

Михамбо, която спечели злато в скока на дължина на Олимпийските игри в Токио, и Огунлейе, златна медалистка в тласкането на гюле от Игрите в Париж, са редовни участнички в надпреварата.

Огунлейе триумфира на тазгодишното издание на турнира, докато Михамбо спечели през 2023 г. Състезанието е част от Световния атлетически тур на закрито със сребърен статут.

