Мадалена и Махачев са в категория за шампионската битка в Ню Йорк

"Лъвовете" с официална тренировка на турска земя
  • 14 ное 2025 | 17:14
  • 2116
  • 0
Бойците, които ще премерят сили в главната битка на събитието UFC 322, преминаха успешно през официалното претегляне.

По-рано днес в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк Сити шампионът в полусредна категория Джак Дела Мадалена и претендентът за пояса му Ислам Махачев се качиха на везната и показаха, че са в категория за битката за титлата в категория до 77.1 килограма.

Дела Мадалена бе точно 77 килограма, a бившият хегемон в лека категория Ислам Махачев бе 77.1 кг.

Само един от останалите бойци, които ще се сблъскат в основните срещи, не влезе в категория. Ветеранът Бенеил Дариуш бе 71.3 кг., което е с един килограм над лимита на лека категория. Битката му с Беноа Сен-Дени ще се проведе, но опитният американец ще трябва да се прости с 20% от хонорара му. Наложената глоба ще бъде добавена към хонорара на Беноа Сен-Дени.

Ето какво показа кантара преди битките, които ще се проведат в неделя сутрин, българско време.

Валентина Шевченко (56.5 кг.) срещу Жан Уейли (56.5 кг.)

Шон Брейди (76.8 кг.)срещу Майкъл Моралес (77.3 кг.)

Леон Едуардс (77.1 кг.) срещу Карлос Пратес (76.9 кг.)

Бенеил Дариуш (71.3 кг.) срещу Беноа Сен Дени (70.5 кг.)

Видео от претеглянето можете да видите тук:

