Пуснаха билетите за мача Апоел - Реал Мадрид в Ботевград

Отборите на Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще се изправят един срещу друг в дерби от кръг №13 на Евролигата. Срещата е на 25 ноември (вторник) от 20:00 часа в "Арена Ботевград", а организаторите на събитието пуснаха в продажба билетите за дългоочаквания мач.

Цените на пропуските започват от 30 евро (58.67 лв.), като преминават през места по 35 евро (68.45 лв.), 45 евро (88.01 лв.), 60 евро (117.35 лв.), а най-скъпите са на цена от 65 евро (127.13 лв.).



БИЛЕТИ ЗА СРЕЩАТА МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ - ТУК!

Снимки: Gettyimages