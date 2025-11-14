Полицията в Болоня иска отлагане на мач от Евролигата заради опасения от протести

Полицията в Болоня е поискала отлагане на мача от Евролигата между местния тим Виртус и израелския Макаби Тел Авив, съобщиха медиите в Италия.

Срещата трябва да се играе идния петък (21 ноември) във "Виртус Арена". По същото време в другата зала в Болоня - "Унипол Арена", ще се играят Финалите на купа "Дейвис", които ще бъде ангажиран допълнителен полицейски персонал.

От полицията се притесняват, че двубоят с Макаби ще предизвика масови пропалестински протести. По тази причина властите са предложили двубоят да бъде отложен за декември месец, когато се очаква обстановката да бъде по-малко напрегната.

Официално решение за това кога ще се играе срещата все още няма.

