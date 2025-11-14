Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Полицията в Болоня иска отлагане на мач от Евролигата заради опасения от протести

Полицията в Болоня иска отлагане на мач от Евролигата заради опасения от протести

  • 14 ное 2025 | 16:26
  • 188
  • 0
Полицията в Болоня иска отлагане на мач от Евролигата заради опасения от протести

Полицията в Болоня е поискала отлагане на мача от Евролигата между местния тим Виртус и израелския Макаби Тел Авив, съобщиха медиите в Италия.

Срещата трябва да се играе идния петък (21 ноември) във "Виртус Арена". По същото време в другата зала в Болоня - "Унипол Арена", ще се играят Финалите на купа "Дейвис", които ще бъде ангажиран допълнителен полицейски персонал.

От полицията се притесняват, че двубоят с Макаби ще предизвика масови пропалестински протести. По тази причина властите са предложили двубоят да бъде отложен за декември месец, когато се очаква обстановката да бъде по-малко напрегната.

Официално решение за това кога ще се играе срещата все още няма.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Тони Паркър намекна, че АСВЕЛ се насочва към НБА Европа

Тони Паркър намекна, че АСВЕЛ се насочва към НБА Европа

  • 14 ное 2025 | 13:23
  • 513
  • 0
Треньорът на Валенсия даде 3-секундна пресконференция след загубата от Париж

Треньорът на Валенсия даде 3-секундна пресконференция след загубата от Париж

  • 14 ное 2025 | 12:44
  • 657
  • 0
Пет мача слагат край на кръг №11 в Евролигата

Пет мача слагат край на кръг №11 в Евролигата

  • 14 ное 2025 | 07:40
  • 4661
  • 0
Везенков и Олимпиакос със сериозен тест в Милано

Везенков и Олимпиакос със сериозен тест в Милано

  • 14 ное 2025 | 07:00
  • 7659
  • 2
Страхотен Милър-Макинтайър изведе Звезда до нова победа, изиграха се още четири мача

Страхотен Милър-Макинтайър изведе Звезда до нова победа, изиграха се още четири мача

  • 13 ное 2025 | 23:58
  • 7370
  • 0
Фенербахче препъна Апоел към победа №9 в Евролигата

Фенербахче препъна Апоел към победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 23:00
  • 14467
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Монтела говори преди мача с България - очаквайте на живо!

Монтела говори преди мача с България - очаквайте на живо!

  • 14 ное 2025 | 16:51
  • 255
  • 0
Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

  • 14 ное 2025 | 09:15
  • 13753
  • 41
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

  • 14 ное 2025 | 14:20
  • 20777
  • 22
Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

  • 14 ное 2025 | 10:19
  • 9990
  • 5
Очаквайте на живо: Пет мача слагат край на кръг №11 в Евролигата

Очаквайте на живо: Пет мача слагат край на кръг №11 в Евролигата

  • 14 ное 2025 | 16:33
  • 311
  • 0
Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 8318
  • 7