  Олимпийският шампион от Париж наказан заради допинг

Олимпийският шампион от Париж наказан заради допинг

  14 ное 2025 | 13:47
Олимпийският шампион от Париж наказан заради допинг

Международната агенция за допинг тестове (ITA) отстрани боксьорa от Узбекистан Лазизбек Муладжонов от състезания за три години, съобщиха от организацията.

На 11 юни 2025 година Муладжонов, който спечели злато на Олимпийските игри в Париж 2024, е дал положителна проба за допинг. Тя е взета при извън състезателка проверка.

Пробата е показала наличие на метастерон - синтетичен анаболно-андрогенен стероид, свързан със стимулиране на бързия мускулен растеж, повишена сила и мощ.

Дисквалификацията му ще приключи на 21 юли 2028 година, а резултатите му от 11 юни до 22 юли се анулират.

26-годишният Муладжонов завоюва титлата в категория до 92 кг на Игрите в Париж. Той е и шампион на Азия за 2022 година. Има и шест професионални двубоя, като е спечелил всичките с нокаут. На 14 ноември той ще се бие с нигериеца Монясаджу Муритадор. Дисквалификацията важи само за аматьорски срещи, уточнява ТАСС.

