Тони Паркър намекна, че АСВЕЛ се насочва към НБА Европа

На фона на заплахата АСВЕЛ Лион-Вильорбан да бъде изключен от баскетбол Евролига, собственикът на френския клуб Тони Паркър на практика обяви в интервю за вестник Le Progres, че отборът му се насочва към планирания нов проект, наричан НБА Европа.

„Направихме всичко, за да сме готови за НБА“, коментира легендарният бивш баскетболист Паркър, който намекна още, че връзката му с Евролигата ще приключи в съда.

Защитавайки факта, че отборът му харчи по-малко от записаното от правилника на Евролигата за договори на играчите, той обясни: „Евролигата ни санкционира за харчене на 4,4 милиона евро за заплати, докато минимумът е 5,85 милиона евро. Правилникът на Френската баскетболна лига, обаче, ни забранява да харчим повече и сме под финансов контрол. Накратко, карат ни да пренебрегнем френското законодателство в баскетбола. Изключено е да нарушаваме правилата, установени от нашата национална лига, с която поддържаме отлични отношения“.

Това е причината АСВЕЛ да не възнамерява да плати разликата от 1,45 милиона евро като бонус на състезателите, а Тони Паркър добави: „Не. Освен това, ще се обърнем към съда. Въпросът, който си задавам, е защо тази година, след като всичките ни договори с Евролигата са до 2026 година?“