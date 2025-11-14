Треньорът на Валенсия даде 3-секундна пресконференция след загубата от Париж Баскетбол

Старши треньорът на испанския баскетболен Валенсия Педро Мартинес даде една от най-кратките пресконференции, състояли се някога, след загубата с 86:90 при гостуването на френския Париж Баскетбол в 11-ия кръг на Евролигата, пише специализираното издание Basketnews.com.

Баскетболистите на Валенсия имаха превъзходство през по-голямата част от двубоя, но в края домакините направиха серия от 11:0, която им помогна да стигнат до победата.

Мартинес логично беше изнервен от развоя на мача, когато пристигна за пресконференцията след срещата. Попитан от водещия за коментара си за двубоя, старши треньорът на Валенсия заяви кратко, жестикулирайки към празните места в залата: "Това ли е? Резултатът е 90:86." След тези думи Педро Мартинес напусна продължилата три секунди пресконференция.

Валенсия продължава с актив от шест победи и пет поражения след 11-ия кръг в Евролигата, заемайки седма позиция във временното класиране.