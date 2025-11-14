Добромир Дафинов: Очаквам динамичен двубой

В неделя, СФК Светкавица 2014 (Търговище) гостува в Суворово на Фратрия II (Варна). Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Излизаме срещу отбор от млади футболисти. Подготвени са отлично. Играят агресивно, бързо. Очаквам динамичен двубой. За да се надяваме на благоприятен резултат, трябва да излезем максимално мобилизирани и да сме концентрирани от първия до последния съдийски сигнал. Вярваме във възможностите си, но трябва да ги демонстриране на терена“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.