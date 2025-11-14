Димитър Иванов: Несебър е силен, да го победим

Утре Спартак (Пловдив) приема едноименния тим на Несебър. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Играем с двата най-добре представящи се отбора в рамките на три дни. Мачът за купата на Аматьорската лига срещу Марица (Пловдив) вече е история. Надявам се да излезем пределно мобилизирани срещу Несебър. Лидерът в първенството има стойностен състав. Не се притесняваме. В турнира за купата на България се представихме достойно срещу отбори от професионалния футбол. Излизаме за победа срещу Несебър“, коментира пред Sportal.bg Димитър Иванов, треньор на Спартак.