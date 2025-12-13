Спортна журналистка и вратар обявиха щастлива новина

Спортната журналистка Дилета Леота и вратарят на Шалке 04 Лорис Кариус обявиха щастлива новина. Чрез публикация в социалната мрежа Инстаграм двойката разкри, че чака второто си дете.

Двамата вече имат дъщеря Ариа, а сега италианката отново е бременна с момиче.

"Тази Коледа не можехме и да си пожелаем по-красив подарък. Ариа ще става как, а нашите сърца са готови да обичат двойно повече.", написа блондинката под семейна снимка, която публикува в профила си.

Постът й събра над 500 000 лайка за нула време и куп коментари с поздравления за хубавата новина.