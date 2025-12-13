Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА 1948 измъкна победата срещу Славия след продължения и се класира напред за Купата - на живо с отзивите след 2:3
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Спортна журналистка и вратар обявиха щастлива новина

Спортна журналистка и вратар обявиха щастлива новина

  • 13 дек 2025 | 13:39
  • 1071
  • 0
Спортна журналистка и вратар обявиха щастлива новина

Спортната журналистка Дилета Леота и вратарят на Шалке 04 Лорис Кариус обявиха щастлива новина. Чрез публикация в социалната мрежа Инстаграм двойката разкри, че чака второто си дете.

Двамата вече имат дъщеря Ариа, а сега италианката отново е бременна с момиче.

"Тази Коледа не можехме и да си пожелаем по-красив подарък. Ариа ще става как, а нашите сърца са готови да обичат двойно повече.", написа блондинката под семейна снимка, която публикува в профила си.

Постът й събра над 500 000 лайка за нула време и куп коментари с поздравления за хубавата новина.

Следвай ни:

Още от Булевард

Секси журналистка пак акцентира върху деколтето си

Секси журналистка пак акцентира върху деколтето си

  • 12 дек 2025 | 16:22
  • 2873
  • 11
Емили напомни за апетитните си форми със секси фотосесия

Емили напомни за апетитните си форми със секси фотосесия

  • 12 дек 2025 | 16:17
  • 3253
  • 3
Николета остана по бельо за секси селфита

Николета остана по бельо за секси селфита

  • 12 дек 2025 | 16:10
  • 2953
  • 7
Снуп Дог ще бъде почетен треньор на САЩ за Зимната олимпиада

Снуп Дог ще бъде почетен треньор на САЩ за Зимната олимпиада

  • 12 дек 2025 | 11:28
  • 2098
  • 3
Валери Божинов: Писна ми да ни третират като глупаци

Валери Божинов: Писна ми да ни третират като глупаци

  • 11 дек 2025 | 00:38
  • 2991
  • 13
Вики Одинцова напомни за сексапила си от банята

Вики Одинцова напомни за сексапила си от банята

  • 10 дек 2025 | 15:18
  • 4598
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 19874
  • 81
Спартак (Варна) 0:0 Ботев (Пловдив)

Спартак (Варна) 0:0 Ботев (Пловдив)

  • 13 дек 2025 | 14:59
  • 5018
  • 7
Кобрата загуби световната си титла

Кобрата загуби световната си титла

  • 12 дек 2025 | 23:02
  • 88541
  • 420
ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 10434
  • 42
Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 4046
  • 20
Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

  • 13 дек 2025 | 10:33
  • 5958
  • 4