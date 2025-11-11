Милуоки обърна Далас след силна последна четвърт и 30 точки на Адетокунбо

Милуоки Бъкс преодоля изоставане от 13 точки в последната четвърт за успеха със 116:114 като гост срещу Далас Маверикс в мач от поредния кръг в Националната баскетболна асоциация на СА и Канада.
Домакините получиха шанс да изравнят в последните секунди, но Пи Джей Уошингтън вкара само при единия си опит от наказателната линия.
За Милуоки Янис Адетокунбо завърши с 30 пункта, 6 асистенции и 8 борби, като половината от точките си гръцкият баскетболист вкара в последната четвърт.
Кайл Кузма добави рекордните си за сезона 26 точки от пейката на Бъкс, завършвайки със забивка 14 секунди преди края, след като открадна пас на Далас.
Избраният под №1 в драфта през лятото Купър Флаг записа най-добро постижение за кариерата си с 26 точки и беше най-резултатен за Далас. Брандън Уилямс добави 19 в първия си мач като титуляр през сезона.
Антъни Дейвис от Далас пропусна шестия си пореден мач поради разтегнат ляв прасец. Маверикс пък в осми пореден мач бяха без Дерек Лайвли II, който е в лазарета заради разтежение на дясното коляно.
Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.