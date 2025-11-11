Милуоки обърна Далас след силна последна четвърт и 30 точки на Адетокунбо

Милуоки Бъкс преодоля изоставане от 13 точки в последната четвърт за успеха със 116:114 като гост срещу Далас Маверикс в мач от поредния кръг в Националната баскетболна асоциация на СА и Канада.

Домакините получиха шанс да изравнят в последните секунди, но Пи Джей Уошингтън вкара само при единия си опит от наказателната линия.

За Милуоки Янис Адетокунбо завърши с 30 пункта, 6 асистенции и 8 борби, като половината от точките си гръцкият баскетболист вкара в последната четвърт.

The spin.

The power dribble.

The finish.

The reaction.



Giannis (30 PTS) and the @Bucks win a tight one against the Mavs! https://t.co/eyEPJDs9ag pic.twitter.com/JwbzezmVkE — NBA (@NBA) November 11, 2025

Кайл Кузма добави рекордните си за сезона 26 точки от пейката на Бъкс, завършвайки със забивка 14 секунди преди края, след като открадна пас на Далас.

Избраният под №1 в драфта през лятото Купър Флаг записа най-добро постижение за кариерата си с 26 точки и беше най-резултатен за Далас. Брандън Уилямс добави 19 в първия си мач като титуляр през сезона.

Антъни Дейвис от Далас пропусна шестия си пореден мач поради разтегнат ляв прасец. Маверикс пък в осми пореден мач бяха без Дерек Лайвли II, който е в лазарета заради разтежение на дясното коляно.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.