Уембаняма с мач за историята при победа на Сан Антонио срещу Чикаго

Виктор Уембаняма отбеляза 18 от своите 38 точки в последната четвърт, а Сан Антонио Спърс победи Чикаго Булс със 121:117 в двубой от поредния кръг в НБА.
213-сантиметровият център също така спечели 12 борби и направи 5 блокади. Уембаняна вкара шест тройки и реализира 11 от 19 стрелби от игра, допринасяйки съществено за първата победа на “шпорите” срещу “биковете” от 17 март 2021 г.
Той стана първият играч в историята на НБА с поне 35 точки, 10 борби, 5 асистенции, 5 блокади и 5 тройки в един мач.
Де'Арън Фокс записа 21 за във втория си мач за сезона, а “шпорите” направиха серия от 32:19 в последната част, за да извоюват трети пореден успех.
Чикаго беше без гарда Джош Гиди, който беше аут поради контузия на десния глезен. Кевин Хюртер влезе в стартовия състав и завърши с 23 точки.
“Биковете” водеха със 104:91, преди Уембаняма да направи лична серия от 10-0 и да намали изоставането на тима си до три точки 7:05 минути преди края. Впоследствие “шпорите“ поведоха и запазиха преднината си с късна серия от 10-0. Уембаняма вкара две важни тройки, а двата наказателни удара на Касъл направиха резултата 119-114 18 секунди преди края.
