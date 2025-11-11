Още един стадион в областните групи на Пиринско светна

В пореден кръг от “A Областна група” Благоевград - Зона Струма Спартак (Склаве) победи Левуново с 5:0. Въпреки тежкия терен домакините доминираха и контролираха играта през целия двубой. През първото полувреме голове отбелязаха Стойчо Секулов и Петър Мицев.

Второто полувреме започна с нови атаки към вратата на гостите. Илия Чакалов отбеляза за 3:0, Васил Феридаров направи резултата 4:0, за крайното 5:0 отново се разписа Чакалов.

Поради непредвиденото забавяне на срещата и мрачното време през второто полувреме на двубоя се наложи да бъде използвано новомонтираното осветление на стадиона. Феновете, дошли да подкрепят отбора, останаха очаровани от условията и имат молба към отбора да се проведе двубой изцяло на осветление.