Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Още един стадион в областните групи на Пиринско светна

Още един стадион в областните групи на Пиринско светна

  • 11 ное 2025 | 10:37
  • 482
  • 1
Още един стадион в областните групи на Пиринско светна

В пореден кръг от “A Областна група” Благоевград - Зона Струма Спартак (Склаве) победи Левуново с 5:0. Въпреки тежкия терен домакините доминираха  и контролираха играта през целия двубой. През първото полувреме голове отбелязаха Стойчо Секулов и Петър Мицев.

Второто полувреме започна с нови атаки към вратата на гостите. Илия Чакалов отбеляза за 3:0, Васил Феридаров направи резултата 4:0, за крайното 5:0 отново се разписа Чакалов.

Поради непредвиденото забавяне на срещата и мрачното време през второто полувреме на двубоя се наложи да бъде използвано новомонтираното осветление на стадиона. Феновете, дошли да подкрепят отбора, останаха очаровани от условията и имат молба към отбора да се проведе двубой изцяло на осветление.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нападател от ФК Ловеч вкара най-много на Северозапад (всички голмайстори – есен 2025)

Нападател от ФК Ловеч вкара най-много на Северозапад (всички голмайстори – есен 2025)

  • 11 ное 2025 | 09:23
  • 764
  • 0
Левски започва преговори с ключов играч

Левски започва преговори с ключов играч

  • 11 ное 2025 | 08:57
  • 7085
  • 12
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 5936
  • 9
Господин Мирчев: Излизаме за битка още от първата минута

Господин Мирчев: Излизаме за битка още от първата минута

  • 11 ное 2025 | 08:29
  • 654
  • 0
Добри Козарев: Добри са, но трябва да ги бием

Добри Козарев: Добри са, но трябва да ги бием

  • 11 ное 2025 | 08:25
  • 653
  • 0
Димитър Иванов: Дерби, да го спечелим

Димитър Иванов: Дерби, да го спечелим

  • 11 ное 2025 | 08:19
  • 673
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 5936
  • 9
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 6772
  • 20
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 7330
  • 1
Левски започва преговори с ключов играч

Левски започва преговори с ключов играч

  • 11 ное 2025 | 08:57
  • 7085
  • 12
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 3262
  • 0
Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

  • 10 ное 2025 | 19:22
  • 33872
  • 121