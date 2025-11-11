Резултати от НХЛ

В ранните часове на 11-и ноември (вторник) се изиграха четири нови мача от програмата на редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада.

След техния край лидери във временното класиране на четирите дивизии са Монреал Канейдиънс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Ню Джъси Девилс (Столична).

Ню Джърси Девилс – Ню Йорк Айлъндърс 2:3* след продължение – 2:2 (1:0, 0:1, 1:1) в редовното време, 1:0 в продължението

Ню Йорк Рейнджърс – Нешвил Предейтърс 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)

Едмънтън Ойлърс – Кълъмбъс Блу Джакетс 5:4* след продължение – 4:4 (1:1, 0:2, 3:1) в редовното време, 1:0 в продължението

Вегас Голдън Найтс – Флорида Пантърс 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)