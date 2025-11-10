Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Златното момиче Боряна Калейн намери портфейл с много пари, върна го

Златното момиче Боряна Калейн намери портфейл с много пари, върна го

  • 10 ное 2025 | 12:30
  • 2564
  • 3
Златното момиче Боряна Калейн намери портфейл с много пари, върна го

Портфейл с много пари е намерила на улицата в София олимпийската вицешампионка Боряна Калейн.

Тя не се поколебала за секунда и го занесла в полицията в 6-то РУ. Оттам се свързали със собственичката и ѝ го предали.

Жената изказва специални благодарности на олимпийската ни шампионка и посочва, че за нея загубената сума пари е била значителна. Благодарна е и, че си е спестила ядовете по издаването на редица нови документи и банкови карти, съобщава "24 часа".

Боряна Калейн е олимпийска вицешампионка  от игрите в Париж през 2024 г. в индивидуалната надпревара по художествена гимнастика. Сред другите успехи на златното момиче са световната титла в отборното състезание във Валенсия през 2023 г.

Калейн има и множество европейски титли. Тя обяви края на спортната си кариера на 9 декември 2024 г.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Три финала за България в първия ден на Европейското първенство по спортна аеробика

Три финала за България в първия ден на Европейското първенство по спортна аеробика

  • 10 ное 2025 | 02:06
  • 439
  • 0
България обучи първите сертифицирани съдии по гимнастика за спортисти със синдром на Даун

България обучи първите сертифицирани съдии по гимнастика за спортисти със синдром на Даун

  • 9 ное 2025 | 11:19
  • 1373
  • 1
Отборът на Илиана спечели за 5-а поредна поредна година Държавното клубно първенство

Отборът на Илиана спечели за 5-а поредна поредна година Държавното клубно първенство

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 726
  • 0
Президентът на БФХГ Илиана Раева откри Държавното клубно по художествена гимнастика

Президентът на БФХГ Илиана Раева откри Държавното клубно по художествена гимнастика

  • 8 ное 2025 | 12:27
  • 821
  • 1
Техническият комитет по гимнастика за всички към ФИГ проведе заседание в България

Техническият комитет по гимнастика за всички към ФИГ проведе заседание в България

  • 7 ное 2025 | 20:42
  • 439
  • 0
Весела Лечева се срещна с Боряна Калейн и Мария Гроздева, които ще представляват БОК в Лондон

Весела Лечева се срещна с Боряна Калейн и Мария Гроздева, които ще представляват БОК в Лондон

  • 7 ное 2025 | 14:35
  • 1784
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 4848
  • 2
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 9901
  • 2
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 11952
  • 17
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 11469
  • 33
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 8140
  • 5
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 4671
  • 4