Световен рекорд по посещаемост за финал на видеоигра

Мобилната игра Honor of Kings постави нов световен рекорд на Гинес за най-голяма посещаемост на живо на мач от електронните спортове. Събитието се проведе на 8 ноември на Националния стадион на Китай, известен като "Птичето гнездо", където 62 196 души станаха свидетели на победата на AG Super Play над Wolves Esports с резултат 4:2.

🎉 62,196 ATTENDANCE!🥳

💪We did it! The 2025 KPL Grand Finals Championship Match has attempted the GUINNESS WORLD RECORDS™ Title for the Largest Attendance for an Esports Match! 🏆🔥#shinehok #2025HOK #HonorOfKings #HOKEsports pic.twitter.com/hlQeXIw7lo — Honor of Kings (@HonorOfKings) November 8, 2025

Според официалните данни на Гинес, това постижение подобрява предишния рекорд от 45 000 зрители, достигнат по време на събитието PES 2016 UEFA Euro 2016 в Париж.

Към това можем да добавим, че топ отборите по време на шампионата разделиха близо 10 милиона долара, а шампионите от AG прибраха над 2.8 милиона.