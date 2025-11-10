Световен рекорд по посещаемост за финал на видеоигра

Мобилната игра Honor of Kings постави нов световен рекорд на Гинес за най-голяма посещаемост на живо на мач от електронните спортове. Събитието се проведе на 8 ноември на Националния стадион на Китай, известен като "Птичето гнездо", където 62 196 души станаха свидетели на победата на AG Super Play над Wolves Esports с резултат 4:2.
Според официалните данни на Гинес, това постижение подобрява предишния рекорд от 45 000 зрители, достигнат по време на събитието PES 2016 UEFA Euro 2016 в Париж.
Към това можем да добавим, че топ отборите по време на шампионата разделиха близо 10 милиона долара, а шампионите от AG прибраха над 2.8 милиона.