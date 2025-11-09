Популярни
  Страсбург
  Страсбург доближава лидерите след успех над Лил

Страсбург доближава лидерите след успех над Лил

  9 ное 2025 | 21:11
Страсбург доближава лидерите след успех над Лил

Отборът на Страсбург е вече само на три точки от върха в класирането на френското футболно първенство, след като победи с 2:0 Лил и го изпревари на четвъртото място в класирането.

"Синьо-белите" стигнаха до победата срещу "песовете" с голове на Емануел Емега. Нидерландецът бе точен в 33-тата и 62-рата минута, а дори изгонването на старши треньора на домакините Лиам Росиниър в средата на второто полувреме заради несъгласие със съдийските отсъждания не им попречи да се поздравят с ценната победа. В последните секунди на средата Калвин Вердонк от тима на Лил получи червен картон за груб фаул.

С успеха Страсбург събра 22 точки, като пред тима са само Олимпик Марсилия и Ланс с по 25 точки и Пари Сен Жермен с 24, който по-късно днес гостува на шестия в таблицата Лион.

Снимки: Imago

