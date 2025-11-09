Популярни
Локомотив (Горна Оряховица) постигна шеста поредна победа в мъжкото хандбално първенство

  • 9 ное 2025 | 19:18
  • 437
  • 0
Локомотив (Горна Оряховица) постигна шеста поредна победа в мъжкото хандбално първенство

ащитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица) надделя над гостуващия Чардафон с 36:29 (17:15) в последната среща от шестия кръг на мъжкото хандбално първенство.

С успеха "железничарите" отново оглавиха еднолично класирането с пълен актив от 12 точки.След равностойно първо полувреме домакините успяха да стигнат до аванс от 17:14 малко преди почивката. В средата на втората част шампионите увеличиха преднината си до 27:21 и до края поддържаха аванса си.В изтеглена среща от седмия  кръг Добруджа спечели срещу гостуващия Пирин 64 с 32:30 след обрат през второто полувреме, в което навакса пасив от 12:15 от края на първата част. Добричлии изравниха за 19:19, а след това с четири поредни гола дръпнаха с 27:23 и не допуснаха да бъдат застигнати.  Така те събраха актив от 10 точки и заемат четвъртото място в подреждането

