Отборът на Илиана спечели за 5-а поредна поредна година Държавното клубно първенство

  • 8 ное 2025 | 19:51
За пета поредна година отборът на Илиана спечели титлата на Държавното клубно първенство по художествена гимнастика, което се проведе в столичната зала "София".

Сребърните медали станаха притежание на клуб Левски, а на трето място завършиха представителките на София спорт-2017.

Това е най-интересното, вълнуващо и непредсказуемо състезание в календара на българската художествена гимнастика - шампионат на всички възрасти, всички шест уреда, много тактика и стратегия от страна на треньорските екипи.

Надпреварата беше открита от президента на БФХГ Илиана Раева.

За пета поредна година (2021, 2022, 2023, 2024 и 2025)  клуб Илиана взе златните медали. Отборът включваше Ева Брезалиева, Магдалена Вълкова, Дара Стоянова, Никол Тодорова,  Виктория Лилкина, Александра Петрова, Карина Петрова, Аделина Буюкли, Виктория Евтимов, Велияна Николова.

Главен съдия на турнира беше Невяна Владинова, а помощник-главен съдия - Виктория Данова.

Общият награден фонд на състезанието беше 40 хиляди лева, които бяха разпределени: за първо място 11 000 лева, за второ 8000, за трето 6000, за 4-6-о място - по 2000 и от 7-12-о място - по 1500 лева.

