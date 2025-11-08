Шумен 61 и Фрегата се изравниха с Локомотив (ГО) на върха в мъжкото хандбално първенство

Шумен 61 и Фрегата се изравниха с лидера Локомотив (Горна Оряховица) на върха в класирането в "А" РХГ на България при мъжете.

Вицешампионът Шумен 61 надделя над гостуващия Пирин 64 (Гоце Делчев) с 35:30 (17:16) в среща от 6-ия кръг на първенството на България. Домакините изиграха по-добро второ полувреме, а с успеха събраха 10 точки и се изравниха с лидера и защитаващ титлата си от миналия сезон Локомотив (Горна Оряховица), който утре приема Чардафон (Габрово) в последния мач от кръга.

Носителят на националната Купа Фрегата (Бургас) също натрупа актив от 10 точки, след като спечели гостуването си на бронзовия медалист от предишния шампионат Осъм (Ловеч) с 30:27 (15:16) с обрат след почивката.

Спартак (Варна) се справи с гостуващия Левски с 35:30 (18:15) и записа трета поредна победа, като със 7 точки се утвърди на петото място.

Резултати от 6-ия кръг в "А" РХГ на България при мъжете:

Осъм (Ловеч) - Фрегата (Бургас) - 27:30 (16:15)

Шумен 61 - Пирин 64 (Гоце Делчев) - 35:30 (17:16)

Спартак (Варна) - Левски (Левски) - 35:30 (18:15)

от 19 октомври:

Добруджа (Добрич) - НСА - 34:24 (16:12)

в неделя:

Локомотив (Горна Оряховица) - Чардафон (Габрово)

В класирането води Локомотив (Горна Оряховица) с пълен актив от 10 точки и мач по-малко, пред Шумен 61 и Фрегата също с по 10, Добруджа с 8 точки, Спартак със 7, Чардафон, Осъм и Левски с по 3 и Пирин 64 и НСА с по 2.