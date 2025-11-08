Антон Ризов не успя да достигне финала на 10 метра пушка на СП в Кайро

Антон Ризов завърши на 43-о място на 10 метра пушка за мъже на Световното първенство по спортна стрелба в Кайро, Египет.

Ризов приключи 60-те изстрела в квалификациите с актив от 628.7 точки, а Георги Канев остана 88-и с 622.8. Финалът при мъжете се затвори на 632.4 точки.

Самуил Донков направи 288 точки в първата половина на 25 метра малокалибрен пистолет, а утре е втората част от дисциплината. Утре са първите тренировки на въздушен и малокалибрен пистолет с участието на Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева, Адиел Илиева, Лидия Ненчева и Кирил Киров.