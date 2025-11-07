Световната шампионка Акмарал Еркешова се готви при Силвия Митева в София

Главният треньор на клуб „Сияние“ и член на Академията на Международната федерация по гимнастика Силвия Митева работи в София с част от националния отбор на Казахстан. Тя поставя нови съчетания на световната шампионка за девойки Акмарал Еркешова, която спечели два златни и един сребърен медал на световното първенство в София през лятото, както и на съотборничките ѝ Дария Кушербаева, Айганим Ризбек и Анел Динишиева.

“На нас много ни харесва в България. Нашите добри впечатления са още от световното първенство за девойки в София. Просто сме влюбени в България“, каза треньорката на Казахстан Меруерт Балгимбаева специално за БНР, която работи съвместно с Митева. „Харесва ни начинът, по който Силвия коригира, поставя съчетанията и обръща внимание на детайлите. Тя може да ни даде ценни насоки и по отношение на артистичността. Тренираме по около осем часа на ден. Силвия изисква качество във всичко – това много ни харесва.“

През новия сезон, в който Еркешова преминава в категория жени, ще бъдат поставени три нови композиции – с топка, бухалки и лента, докато изпълнението с обръч ще бъде запазено, но значително усложнено.

“Никога не сме бързали. Подготвяхме Акмарал постепенно и на 15 години вече я изведохме на световния подиум. Така ще продължим и сега – без рязък скок при жените. Първо стойка и техника, после усложняване“, подчерта Балгимбаева. По думите ѝ българската школа впечатлява с „разнообразни, интересни и неординарни изпълнения“ и с различния стил на всяка гимнастичка.

“Обръчът ще запазим — той е в национален стил и много се хареса на световното. Образът ѝ впечатли съдии, треньори и публика. Лентата на тема Чарли Чаплин беше чудесна, но за майсторската програма ще търсим по-зряла музика. Силвия има невероятно чувство за музика и ритъм и не пропуска нито един такт“, допълни треньорката.

Казахстанският отбор планира участие в международен турнир в Гърция, Световните купи, шампионата на Азия и Азиатските игри, като задължително ще стартира и на Световната купа в София. “Децата са невероятни. Това са много умни и трудолюбиви деца. Слушат, попиват всичко. Работим по 7–8 часа в залата и дори не усещаме кога минава времето. Наистина е удоволствие да работя с тях“, коментира Силвия Митева.