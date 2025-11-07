Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Два сребърни медала за девойките по спортна гимнастика в Задар

Два сребърни медала за девойките по спортна гимнастика в Задар

  • 7 ное 2025 | 01:45
  • 177
  • 0
Два сребърни медала за девойките по спортна гимнастика в Задар

Два сребърни медала спечелиха българските състезателки на финалите на отделните уреди на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар (Хърватия).

Във възрастова група 14-15 години шампионката в многобоя Кристин Кръстева стана втора на смесена успоредка с 10.650 точки и се нареди шеста на прескок с оценка 11.900 и шеста на земя с 10.700 точки.

При 12-13-годишните Биляна Банева е пета на греда с 11.700 и пета на земя с 11.300 точки.

Деа Митрева взе сребро на греда при 10-11-годишните, след като беше оценена с 11.250 точки и се класира шеста на прескок с 11.475.

По-рано през деня в мъжко направление България има един златен, два сребърни и един бронзов медал.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Четири медала за българските гимнастици от финалите на уредите на Балканското

Четири медала за българските гимнастици от финалите на уредите на Балканското

  • 6 ное 2025 | 16:46
  • 397
  • 0
Кристин Кръстева със злато и три финала на Балканиадата в Задар

Кристин Кръстева със злато и три финала на Балканиадата в Задар

  • 6 ное 2025 | 08:03
  • 1459
  • 0
Вече са в продажба билетите за Световното по естетическа гимнастика

Вече са в продажба билетите за Световното по естетическа гимнастика

  • 5 ное 2025 | 19:06
  • 550
  • 0
България се нареди на четвърто място в отборното класиране на Балканското първенство по спортна гимнастика

България се нареди на четвърто място в отборното класиране на Балканското първенство по спортна гимнастика

  • 4 ное 2025 | 22:12
  • 1249
  • 0
Най-добрите грации ще участват на Държавното клубно първенство

Най-добрите грации ще участват на Държавното клубно първенство

  • 4 ное 2025 | 12:03
  • 775
  • 0
Деница Минкова спечели три медала на турнир по художествена гимнастика в Кипър

Деница Минкова спечели три медала на турнир по художествена гимнастика в Кипър

  • 3 ное 2025 | 03:03
  • 1323
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 24306
  • 227
Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

  • 7 ное 2025 | 00:20
  • 4879
  • 1
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 6 ное 2025 | 21:30
  • 13455
  • 3
Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

  • 6 ное 2025 | 17:08
  • 10698
  • 7
Изключителни дербита във втория ден от деветия кръг в Евролигата

Изключителни дербита във втория ден от деветия кръг в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 00:18
  • 5490
  • 1
Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

  • 7 ное 2025 | 00:19
  • 20860
  • 0