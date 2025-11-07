Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Българска олимпийска шампионка е новият треньор на национален треньор на Кувейт

Българска олимпийска шампионка е новият треньор на национален треньор на Кувейт

  • 7 ное 2025 | 01:33
  • 232
  • 0
Българска олимпийска шампионка е новият треньор на национален треньор на Кувейт

Олимпийската шампионка с ансамбъла на България от Токио 2020 Лаура Траатс поема поста старши треньор на националния отбор по художествена гимнастика на Кувейт, съобщава arabtimesonline.com.

Българката е парафирала контракта си в края на месец октомври с федерацията по гимнастика на Кувейт след оставката на бившата треньорка Ирина Ковалчук от Украйна.

Траатс ще поеме ролята незабавно, ръководейки подготовката на отбора за предстоящите международни турнири, включително Азиатското първенство за девойки през 2026 година.

Назначението й дойде, след като федерацията внимателно прегледа няколко профила на елитни международни треньори. Траатс има изключителна кариера, изпълнена с постижения на европейско, световно и олимпийско ниво, но връх в нея е златото с ансамбъла на България в Токио 2020.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Четири медала за българските гимнастици от финалите на уредите на Балканското

Четири медала за българските гимнастици от финалите на уредите на Балканското

  • 6 ное 2025 | 16:46
  • 397
  • 0
Кристин Кръстева със злато и три финала на Балканиадата в Задар

Кристин Кръстева със злато и три финала на Балканиадата в Задар

  • 6 ное 2025 | 08:03
  • 1459
  • 0
Вече са в продажба билетите за Световното по естетическа гимнастика

Вече са в продажба билетите за Световното по естетическа гимнастика

  • 5 ное 2025 | 19:06
  • 550
  • 0
България се нареди на четвърто място в отборното класиране на Балканското първенство по спортна гимнастика

България се нареди на четвърто място в отборното класиране на Балканското първенство по спортна гимнастика

  • 4 ное 2025 | 22:12
  • 1248
  • 0
Най-добрите грации ще участват на Държавното клубно първенство

Най-добрите грации ще участват на Държавното клубно първенство

  • 4 ное 2025 | 12:03
  • 775
  • 0
Деница Минкова спечели три медала на турнир по художествена гимнастика в Кипър

Деница Минкова спечели три медала на турнир по художествена гимнастика в Кипър

  • 3 ное 2025 | 03:03
  • 1323
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 24303
  • 227
Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

  • 7 ное 2025 | 00:20
  • 4874
  • 1
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 6 ное 2025 | 21:30
  • 13454
  • 3
Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

  • 6 ное 2025 | 17:08
  • 10698
  • 7
Изключителни дербита във втория ден от деветия кръг в Евролигата

Изключителни дербита във втория ден от деветия кръг в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 00:18
  • 5490
  • 1
Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

  • 7 ное 2025 | 00:19
  • 20860
  • 0