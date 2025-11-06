Четири медала за българските гимнастици от финалите на уредите на Балканското

Един златен, два сребърни и един бронзов медал спечелиха българските състезатели на финалите на отделните уреди на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар (Хърватия).

Титлата на прескок във възраст 16-17 години с 12.593 точки завоюва Наско Миков. Състезателят на Пирин Благоевград 2011 завърши и на второ място на финала на халки с 11.133 точки.

Борислав Жеков завоюва бронз на финала на висилка с 11.166 точки. Състезателят на Интерком Груп Черноморски юнак се нареди пети на кон с гривни с 9.533 и на прескок с 12.116 точки, както и шести на халки с 10.300 и на успоредка с 10.933 точки.

Втори резултат и сребърен медал на халки във възраст 12-13 години записа Павел Попов от клуб ЦСКА с 10.333 точки.

Във възраст 14-15 години Борис Караджинов (ЦСКА) завърши пети с резултат от 11.633 точки.

Състезанията днес продължават с надпреварата в женско направление.