Вече са в продажба билетите за Световното по естетическа гимнастика

Билетите за Световното първенство по естетическа групова гимнастика вече са в продажба. Надпреварата ще се състои от 26 до 30 ноември в комплекс "СамЕлион" в Самоков.

Те се продават онлайн на kupibileti.bg и са с цени от 40 лева за първите три дни и 50 лева за финалите в неделя.

В първия състезателен ден на 17-о издание на турнира "Академик къп" ще участват 133 отбора от 29 държави за деца, девойки и жени къса и дълга програма и "IFAGG Trophy" с участието на пет тима смесена програма. Само двата най-добри отбора от страна се класират за финалите на следващия ден.

В 25-о Световно първенство по естетическа групова гимнастика за девойки и за жени са заявени 78 отбори и 30 държави.

Участие в надпреварата са потвърдили България, Латвия, Канада, Чехия, Андора, Люксембург, Унгария, Египет, Испания, Естония, Украйна, Гърция, Румъния, Финландия, Франция, Фарьорски острови, САЩ, Република Корея, Армения, Сърбия, Германия, Казахстан, Малайзия, Италия, Япония, Австрия, Белгия, Молдова, Киргизстан, Дания, Кипър, Великобритания, Република Северна Македония, както Русия и Беларус с неутрален статут.