Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте от 19:30: Живондов и Недялков с прогнози за гостуването на Ференцварош в Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Вече са в продажба билетите за Световното по естетическа гимнастика

Вече са в продажба билетите за Световното по естетическа гимнастика

  • 5 ное 2025 | 19:06
  • 87
  • 0
Вече са в продажба билетите за Световното по естетическа гимнастика

Билетите за Световното първенство по естетическа групова гимнастика вече са в продажба. Надпреварата ще се състои от 26 до 30 ноември в комплекс "СамЕлион" в Самоков.

Те се продават онлайн на kupibileti.bg и са с цени от 40 лева за първите три дни и 50 лева за финалите в неделя.

В първия състезателен ден на 17-о издание на турнира "Академик къп" ще участват 133 отбора от 29 държави за деца, девойки и жени къса и дълга програма и "IFAGG Trophy" с участието на пет тима смесена програма. Само двата най-добри отбора от страна се класират за финалите на следващия ден.

В 25-о Световно първенство по естетическа групова гимнастика за девойки и за жени са заявени 78 отбори и 30 държави.

Участие в надпреварата са потвърдили България, Латвия, Канада, Чехия, Андора, Люксембург, Унгария, Египет, Испания, Естония, Украйна, Гърция, Румъния, Финландия, Франция, Фарьорски острови, САЩ, Република Корея, Армения, Сърбия, Германия, Казахстан, Малайзия, Италия, Япония, Австрия, Белгия, Молдова, Киргизстан, Дания, Кипър, Великобритания, Република Северна Македония, както Русия и Беларус с неутрален статут.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

България се нареди на четвърто място в отборното класиране на Балканското първенство по спортна гимнастика

България се нареди на четвърто място в отборното класиране на Балканското първенство по спортна гимнастика

  • 4 ное 2025 | 22:12
  • 1200
  • 0
Най-добрите грации ще участват на Държавното клубно първенство

Най-добрите грации ще участват на Държавното клубно първенство

  • 4 ное 2025 | 12:03
  • 736
  • 0
Деница Минкова спечели три медала на турнир по художествена гимнастика в Кипър

Деница Минкова спечели три медала на турнир по художествена гимнастика в Кипър

  • 3 ное 2025 | 03:03
  • 1288
  • 0
България ще има 24 участника на Световното по скокове на батут в Испания

България ще има 24 участника на Световното по скокове на батут в Испания

  • 1 ное 2025 | 08:30
  • 506
  • 0
България ще участва с 12 състезатели на Балканското по спортна гимнастика в Задар

България ще участва с 12 състезатели на Балканското по спортна гимнастика в Задар

  • 31 окт 2025 | 16:13
  • 877
  • 0
Роден в София руски гимнастик е бил подкрепян от българския отбор на Световното

Роден в София руски гимнастик е бил подкрепян от българския отбор на Световното

  • 29 окт 2025 | 13:02
  • 7580
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

  • 5 ное 2025 | 18:12
  • 9665
  • 26
Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 8664
  • 3
Тодор Живондов и Недялков говорят преди мача с Ференцварош - очаквайте на живо!

Тодор Живондов и Недялков говорят преди мача с Ференцварош - очаквайте на живо!

  • 5 ное 2025 | 19:00
  • 509
  • 0
Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 69735
  • 211
Съставите на Карабах и Челси

Съставите на Карабах и Челси

  • 5 ное 2025 | 18:52
  • 547
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 522413
  • 29