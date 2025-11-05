Промениха началния час на мач от Sesame НБЛ

Промяна бе направена в програмата на следващия, шести кръг от Sesame Национална баскетболна лига за мъже (НБЛ). Срещата между отборите на Берое Стара Загора и Рилски спортист има нов начален час, съобщиха от лигата.

Двубоят между старозагорци и шампионите ще се проведе на 8 ноември (събота) от 19:30 часа в зала "Общинска" в Стара Загора, вместо от 19:00 часа същия ден.

Останалите четири двубоя от шестия кръг ще се изиграят по програма, като на 8 ноември ще се състоят мачовете Балкан - Левски и Черно море Тича - Спартак Плевен

На следващия ден един срещу друг ще се изправят Ботев 2012 (Враца) и Локомотив (Пловдив), а за 10 ноември е насрочена срещата между Академик Бултекс 99 и Шумен.

