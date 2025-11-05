Популярни
Поконьоли: Малко отбори са успявали да победят Бодьо/Глимт като гост

  • 5 ное 2025 | 04:41
  • 350
  • 0

Наставникът на Монако Себастиен Поконьоли изрази задоволството си от представянето на своите играчи след успеха в Норвегия срещу Бодьо/Глимт. Успеха с 1:0 донесе Фоларин Балогун.

"Смятам, че отборният дух, способността да страдаме заедно и да удържаме резултата, както го направихме днес при нелеки обстоятелства, надхвърлят просто една победа. Да дойдеш тук, да поведеш и да запазиш резултата срещу този съперник е нещо, което малко отбори, дори от европейския елит, са правили. Това ме кара да се гордея още повече с това представяне", коментира Поконьоли.

Монако излъга Бодьо/Глимт в Норвегия
Монако излъга Бодьо/Глимт в Норвегия

"Освен победата, този мач ми дава отговори относно ядрото на отбора. Оставам убеден, че все още имаме колебливи моменти от идването ми, което, според мен, се дължи на натоварената програма и донякъде на ограничения състав в момента. Но днес, ако говорим за характер, нашият отбор показа много такъв", подчерта белгийският специалист.

"Бодьо/Глимт разполага с много качество в състава си, така че не бях особено изненадан от това, че ни затрудниха. Знам, че им предстои и много важен мач този уикенд, така че мисля, че начинът, по който играха днес, беше напълно логичен. Те дадоха всичко от себе си, както и ние, но за тях това беше наистина изтощителен мач", каза още Поконьоли.

