Стана ясно кой е заплашваният с пистолет футболист от Премиър лийг

От Тотнъм официално потвърдиха, че италианският национал Дестини Удоджи е футболистът, който е бил заплашван с огнестрелно оръжие от футболен агент през септември.

По-рано изданието "Атлетик" съобщи, че играч от Премиър лийг е станал обект на заплаха на 6 септември, а лондонската полиция потвърди ареста на 31-годишен мъж във връзка със случая.

Впоследствие италианският сайт "Tuttomercatoweb" разкри, че именно Удоджи е заплашеният футболист, което накара Тотнъм да излезе с официално изявление.

„Оказваме подкрепа на Дестини и неговото семейство от момента на инцидента и ще продължим да го правим. Тъй като въпросът е от правно естество, не можем да коментираме повече“, се казва в позицията на клуба.

Стана ясно също, че „друг мъж на около 20 години също е бил изнудван и заплашван от същото лице. 31-годишен мъж е арестуван в понеделник, 8 септември, по подозрение в притежание на огнестрелно оръжие с намерение за сплашване, изнудване и шофиране без книжка. Той е освободен под гаранция, докато разследването продължава“.

Според "Tuttomercatoweb" мъжът, отправил заплахите към Удоджи, е футболен агент, който е бил ядосан, след като италианският национал е отказал да работи с него.

Левият защитник, който по-късно този месец ще навърши 23 години, играе в Англия от 2023 г. след трансфера си от Удинезе на стойност 18 милиона евро.