Ръководството на Валенсия гласува доверие на Корберан

Ръководството на Валенсия не планира да прекратява предсрочно договора на старши треньора Карлос Корберан, съобщи "Estadio Deportivo".

Според изданието, собствениците и спортно-техническият щаб на „прилепите“ виждат в лицето на специалиста идеалния вариант за дългосрочното развитие на отбора, независимо от настоящите резултати.

Към момента Валенсия заема 18-о място в класирането на Ла Лига с актив от едва 9 точки.

В изиграните досега 11 мача от кампанията „прилепите“ са записали само две победи, три равенства и шест поражения.

Снимки: Imago