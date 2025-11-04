Звезда на Шарлът Хорнетс аут за поне 2 седмици

Една от звездите на Шарлът Хорнетс - крилото Брендън Милър, е със сублуксация на рамото и ще бъде извън строя поне за 2 седмици, съобщи журналистът Майкъл Ското. След края на този период "Стършелите" ще преоценят състоянието на играча.

Милър има само един изигран пълен мач този сезон, тъй като контузи рамото си 9 минути след началото на втория мач за сезона на Шарлът.

Избраният под №2 в Драфта на НБА през 2023 година от "Стършелите" Милър изигра само 27 мача през миналия сезон, тъй като миаше контузия в дясната китка. В тези 27 срещи Милър записа средно по 21.0 точки, 4.9 борби, 3.6 асистенции и 1.1 откраднати топки.

