Стадион "Васил Левски": Още малко жълта боя, моля!

Всеки от вас е чувал израза "българска работа". Аз не го харесвам. Не го и употребявам. Смятам, че нещата, за които се използва, се случват и почти навсякъде другаде по света. На мнозина обаче точно той ще им кацне на устата, когато видят стълбите в секторите "Б" и "Г" на Националния стадион "Васил Левски". Същият стадион, на който през няколко месеца грандовете ЦСКА и Левски си дават среща пред пълни трибуни в мач номер 1 в българския футбол.

Хубаво държавата реши да освежи съоръжението - започна се още преди мача с Испания през септември. Лъснати в жълто пътеходи, почистени като нови седалки, много добре. Само дето жълтата боя явно е свършила в един момент и работата е останала недовършена. Добре де, на никой ли не му направи впечатление?

Ще си кажете: какво толкова, някакви си пътеходи - повечето са обновени в жълто, другите са си сиви и олющени. Голяма работа, нали? Окей, но ако дори една такава дреболия някой там не може да забележи и да разпореди да се довърши започнатото, къде сме тръгнали. А ако някой някога се сети на този стадион да му проектира и сложи една цялостна козирка, вече ще минем на друго ниво. А дано, ама надали. Въобще пък не отварям дума за нов Национален стадион. Просто малко боя и още пет-шест пътехода.