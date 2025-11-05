Популярни
  3. Манчестър Сити и Борусия (Дортмунд) ще атакуват челните позиции в Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 06:30
  • 587
  • 0
Манчестър Сити и Борусия (Дортмунд) ще се изправят един срещу друг в ключов сблъсък от четвъртия кръг на Шампионската лига. Двубоят ще се проведе на стадион "Етихад" от 22:00 часа, като съдийската бригада ще бъде оглавена от опитния полски рефер Шимон Марчиняк.

Двата отбора се намират в горната част на класирането, като имат по 7 точки от първите три мача, а това прави този сблъсък особено важен предвид амбициите им да финишират в топ 8.

Манчестър Сити пристъпва към този двубой след убедителна победа с 3:1 над Борнемут в Премиър лийг. Преди това "гражданите" се наложиха над Суонзи с 3:1 в "Карабао Къп", но претърпяха изненадваща загуба с 0:1 от Астън Вила в първенството. В Шампионската лига отборът на Пеп Гуардиола постигна важна победа като гост срещу Виляреал с 2:0, а преди това се наложи над Евертън с 2:0 в домакински мач от Премиър лийг.

Борусия (Дортмунд) също демонстрира добра форма, като в последния си мач победи Аугсбург като гост с 1:0 в Бундеслигата. Преди това "жълто-черните" елиминираха след дузпи Айнтрахт (Франкфурт) за Купата на Германия, победиха Кьолн с 1:0 в първенството и впечатлиха с победа като гост срещу ФК Копенхаген с 4:2 в Шампионската лига, въпреки че преди това загубиха от Байерн (Мюнхен) с 1:3.

В текущото класиране на Шампионската лига Ман Сити и Борусия (Д) се намират в сходна позиция, като и двата отбора имат по 7 точки от първите три мача. "Гражданите" заемат седмо място с голова разлика 6:2, докато "жълто-черните" са на шесто място с впечатляващите 12 гола отбелязани, но и 7 допуснати.

Предстоящият двубой има ключово значение за позиционирането в горната част на таблицата, като победителят ще направи сериозна крачка към осигуряване на директно класиране за елиминационната фаза на турнира.

Манчестър Сити ще бъде без хърватския полузащитник Матео Ковачич, който е контузен. Ерлинг Холанд ще бъде основната заплаха в нападение за "гражданите", като норвежецът вече има 4 гола в първите три мача от груповата фаза на Шампионската лига.

Борусия (Дортмунд) няма да може да разчита на младия белгийски талант Жюлиен Дюранвил, който е контузен. Под въпрос за мача остава централният защитник Никлас Зюле. Основната офанзивна сила на "жълто-черните" ще бъде Серу Гираси, който има 1 гол и 2 асистенции в първите три мача от основната фаза на ШЛ.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 25 октомври 2022 г. в мач от груповата фаза на Шампионската лига, който завърши 0:0 на стадион "Сигнал Идуна Парк".

Преди това, на 14 септември 2022 г., Манчестър Сити победи Борусия с 2:1 на "Етихад", като головете за домакините отбелязаха Джон Стоунс (80') и Ерлинг Холанд (84'), а за гостите се разписа Джуд Белингам (56').

Снимки: Imago

