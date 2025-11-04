По стъпките на британските героини в седмобоя: Абигейл Паулет мечтае за олимпийски медал

Състезателката по седмобой Абигейл Паулет сподели, че мечтата ѝ е да спечели олимпийски медал, след като направи впечатляващ дебют на Световното първенство по лека атлетика.

22-годишната Паулет дебютира в Токио през септември след напрегнато очакване дали ранкингът ѝ ще бъде достатъчно висок, за да ѝ осигури място.

Тя претърпя падане в бягането с препятствия, първата дисциплина от състезанието, но след това се съвзе, за да запише личен рекорд от 1.80 м в скока на височина и да спечели своята серия на 200 метра.

Забавено сътресение обаче я принуди да се оттегли от надпреварата след скока на дължина на втория ден.

Въпреки това уелската атлетка вярва, че е показала, че може да последва стъпките на своите героини в седмобоя – Дениз Люис, Кели Сътъртън, Джесика Енис-Хил и Катарина Джонсън-Томпсън.

"Вълнуващо е да мисля какво може да се случи в бъдеще“, каза Паулет.

"Олимпийски медал е мечтата, повечето атлети биха казали същото.“

Тревожното падане на Паулет в първата дисциплина я постави под светлината на прожекторите, но именно реакцията ѝ след това показа потенциала ѝ за бъдещето.

Уелската атлетка споделя, че е доволна, че е "преодоляла психологическата бариера“, поставяйки нов личен рекорд в скока на височина за първи път от шест години.

"Беше горчиво-сладко“, каза Паулет. "Неверие беше първата емоция, която изпитах, след като паднах на препятствията.“

"Джейд (О'Дауда) и Кат (Джонсън-Томпсън) дойдоха при мен след препятствията и ме скриха от камерите, което наистина оцених.“

Родената в Честър атлетка добави: "Първото ми притеснение беше, че майка ми и баща ми ще седят пред телевизора и гледат, а аз няма да мога да им пиша, за да им кажа, че съм добре.“

"Надявам се скокът на височина да е показал, че съм добре. За първи път от 16-годишна възраст постигнах личен рекорд в тази дисциплина.“

Въпреки разочарованието си, че трябваше да се оттегли от последните две дисциплини, Паулет казва, че е доволна да напусне Токио с нещо, което да покаже за усилията си.

"Бих летяла до Токио само за този личен рекорд в скока на височина.“

"Ако не бях паднала, щях ли да преодолея 1.80 м? Щях ли да имам този гняв и желание да постигна нещо? Не знам.

Поне сега доказах на себе си, че съм го направила, защото да чакаш шест години за личен рекорд има психологическа цена.

Доказах си, че съм физически способна и мога да продължа напред.“

Имаше и още нещо, което да окуражи действащата британска шампионка на 60 метра с препятствия в зала.

Времето на Паулет от 23.25 секунди на 200 метра, четвъртата дисциплина в Токио, беше най-бързото от всички 22 атлетки в седмобоя.

"Ако бяхте заменили резултата ми от препятствията с едно мое нормално бягане от този сезон, дори с по-слаб резултат в тласкането на гюле и на 200 метра, щях да бъда втора след първия ден.

Така че, въпреки че не постигнах този сбор, знам, че възможността е налице.“

Докато Джонсън-Томпсън спечели драматичен бронз в Токио, имаше и личен рекорд за О'Дауда, която завърши осма.

Паулет вярва, че конкуренцията с нейната 26-годишна сънародничка повишава стандартите им.

"С Джейд се изпреварваме постоянно в ранглистата“, каза тя.

"Има и уважение. Продължаваме да се надскачаме в списъка на най-добрите за всички времена, така че мисля, че тази конкуренция ще ни тласне и двете напред.“

Паулет постави рекорда на Уелс, докато печелеше сребро на Европейското първенство до 23 години през юли. Паулет спечели сребърен медал на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген през юли, като пропусна дипломирането си в университета Лафбъро, за да се състезава.

Това беше цена, която тя с радост плати, тъй като постави рекорда на Уелс в процеса.

"Мисля, че Берген беше кулминацията на много години лош късмет и упорит труд. Пропуснах Световното за юноши и девойки, защото си счупих крака, а много от състезанията в моята възрастова група бяха отменени заради Ковид. Така че контузията и пандемията възпрепятстваха шансовете ми за медали при подрастващите.“

"Никога не знаеш какво би се случило, но като погледна назад към световното за юноши, съм убедена, че щях да спечеля медал.“

Въпреки селекцията си за Токио, Паулет определя медала си от Берген като връхната точка на 2025 г., а олимпийският медал е ясният ѝ фокус за бъдещето.

"Да спечелиш Олимпиадата е върховната цел във всеки спорт, особено в леката атлетика“, каза Паулет.

"Определено мисля, че съм способна да печеля медали в бъдеще. Знам какво мисля, че мога да направя, и какво мисли моят треньор, и сме смятали с калкулатора.“

Следващата британска звезда? Паулет е била вдъхновена от Джесика Енис-Хил на Олимпиадата в Лондон през 2012 г.

От Олимпийските игри в Атланта през 1996 г., когато Денис Люис спечели бронз, единствено на отложените игри в Токио през 2020 г. подиумът в седмобоя остана без британско присъствие.

"Първият ми олимпийски спомен е как гледах Джес Енис-Хил на хърделите в Лондон и се опитвах да ѝ подражавам. Разбира се, мечтата е да спечеля олимпийско злато и да се утвърдя в тази група от британски състезателки в седмобоя. Да бъда толкова близо до тях на 22 години... като погледнеш кога те са постигнали своите резултати, виждаш, че все още имам малко време пред себе си. Вълнуващо е да мисля какво може да се случи в бъдеще. Бих се радвала да бъда сред най-добрите.“

Снимки: Gettyimages