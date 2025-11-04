КуПС защити титлата си във Финландия

Отборът на КуПС Куопио си осигури шампионската титла на Финландия за осми път в своята история. Триумфът на тима стана факт кръг преди края на шампионската група в местната Вейкауслига.
В редовния сезон КуПС завърши на четвърто място от общо 12 отбора, което му позволи да се класира сред шестте тима, борещи се за титлата.
Към настоящия момент „жълто-черните“ имат 64 точки. Техният основен преследвач Илвес остава на втора позиция с 60 точки и вече няма математически шансове да ги изпревари. На трето място се намира Интер (Турку) с 58 точки.
КуПС спечели титлата и през миналия сезон. Настоящият успех ще даде възможност на отбора да участва в следващото издание на Шампионската лига, започвайки от първия квалификационен кръг.