  Sportal.bg
  2. КуПС
  КуПС защити титлата си във Финландия

КуПС защити титлата си във Финландия

  • 4 ное 2025 | 03:14
  • 54
  • 0
КуПС защити титлата си във Финландия

Отборът на КуПС Куопио си осигури шампионската титла на Финландия за осми път в своята история. Триумфът на тима стана факт кръг преди края на шампионската група в местната Вейкауслига.

В редовния сезон КуПС завърши на четвърто място от общо 12 отбора, което му позволи да се класира сред шестте тима, борещи се за титлата.

Към настоящия момент „жълто-черните“ имат 64 точки. Техният основен преследвач Илвес остава на втора позиция с 60 точки и вече няма математически шансове да ги изпревари. На трето място се намира Интер (Турку) с 58 точки.

КуПС спечели титлата и през миналия сезон. Настоящият успех ще даде възможност на отбора да участва в следващото издание на Шампионската лига, започвайки от първия квалификационен кръг.

