  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Васил Христов пред Sportal.bg: Имам само една критика към отбора

Васил Христов пред Sportal.bg: Имам само една критика към отбора

  • 3 ное 2025 | 22:25
  • 466
  • 0

Старши треньорът на Балкан Васил Христов похвали игарчите си след победата над Миньор 2015 в Перник. Тимът от Ботевград се наложи с 99:81 в двубой от петия кръг на Sesame НБЛ и заема второ място в класирането.

“Смятам, че момчетата се стремяха да изпълняват нещата, които искахме от тях. Взимахме добри решения в защита и нападение. Атаката ни вървеше и така контролирахме мача. В защита се справяхме, единствената ми критика е, че допуснахме много борби под нашия кош през второто полувреме”, коментира Христов пред Sportal.bg.

“Винаги се чувстваме добре, където и да гостуваме, благодарение на нашите фенове. Благодаря им за подкрепата, поздравления и за Миньор, защото организацията от страна на домакините беше чудесна. Получи се отлична баскетболна атмосфера”, заяви насатвникът на Балкан.

"Около Андрей Иванов няма нищо ново. Той продължава да тренира, но не искаме да прибързваме. Очакваме да се завърне в игра края на годината, но ще видим как ще реагира тялото му в контактна тренировка”, обясни Христов.

Убедителен Балкан превзе Перник
Убедителен Балкан превзе Перник

Той сподели и очакванията си за двубоя срещу Левски в следващия кръг от първенството.

“Няма лесни мачове. Левски има дух и сърце, а играчите се познават от дълго време. На хартия изглежда, че ще е лесно, но не е така, докато не си го заслужиш на терена”, каза Васил Христов.

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Борислав Трошев

