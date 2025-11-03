Популярни
Комфортна преднина за ботевградчани

  • 3 ное 2025 | 19:36
Миньор 2015 и Балкан играят в момента помежду си в зала “Борис Гюдеров” в Перник в последния мач от петия кръг на Sesame НБЛ. След 10 минути игра резултатът е 28:19 за ботевградчани.

И двата отбора са един до друг в класирането с по 3 победи и 1 загуба.

Миньор загуба на старта на шампионата от Рилски спортист в Самоков, но след това записа 3 поредни победи. Балкан пък в последния си мач надви именно Рилецо в Ботевград, а единственото си поражение дотук претърпя в Плевен. Първата четвърт приключи с чудесна индивидуална акция на капитана на домакините Лъчецзар Тошков, който с хубаво поднасяне оформи резултата след първите 10 минути - 28:19 за Балкан.

Първа част:

Миньор отбеляза първите две точки в мача, но последва серия от 7:0 за гостите, които взеха ранен аванс и в средата на първия период водят с 12:7. Илиян Пищиков с хубав пробив вкара кош, като бе фаулиран, а после бе точен от линията - 20:12 за Балкан.

Стартовите състави:

Миньор: Константин Паисиев, Васил Попов, Лазар Станкович, Монтавиъс Мърфи, Лъчезар Тошков (кап.)

Балкан: Джамари Блекмън, Демонд Робинсън, Илиян Пищиков, Джак Пагенкопф, Димитър Димитров

Снимки: Борислав Трошев

