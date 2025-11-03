Популярни
  Раднички (Крагуевац)
Трагедия в Сърбия: треньор колабира по време на мач и почина

  • 3 ное 2025 | 23:10
  • 2824
  • 0
Голяма трагедия се разигра в сръбския футбол. Старши треньорът на Раднички (Крагуевац) Младен Жижович почина, след като колабира по време на двубоя срещу Младост (Лучани) от 14-тия кръг на местното първенство. Жижович се срина на атлетическата писта и двубоят беше прекъснат, а по-късно стана ясно, че 44-годишният специалист е починал на път за болницата.

Инцидентът се случи в 21-вата минута на срещата. На Жижович му прилоша и се свлече на земята. Лекарските щабове на двата тима веднага влязоха на терена, за да му окажат първа помощ. Треньорът беше изнесен, а двубоят продължи още двайсетина минути, след което съдията го прекрати, а футболистите осъзнаха какво се е случило.

Играчите на Раднички седнаха на терена и започнаха да плачат. Тези на Младост също бяха шокирани и се държаха невярващо за главите си.

"С най-дълбока тъга съобщаваме на обществеността, феновете и спортните приятели, че нашият старши треньор Младен Жижович почина по време на мача между Младост и Раднички в Лучани. Нашият клуб загуби не само голям специалист, но преди всичко добър човек, приятел и спортен деятел, който със своите знания, енергия и благородство остави дълбока следа в сърцата на всички, които го познаваха. Раднички изказва най-искрени съболезнования на неговото семейство, приятели и на всички, които споделяха любовта към футбола с него", написаха от клуба от Крагуевац.

Съболезнования изказаха бившите клубове на Жижович, сръбските грандове Цървена звезда и Партизан, както и от футболната федерация на Босна и Херцеговина.

Жижович е роден в Босна и Херцеговина и е бивш халф, носил екипите на Младост (Рогатица), Радник (Биелина), Рудар (Углевик), Зрински (Мостар), ФК Тирана и Борац (Баня Лука). Има 4 мача за националния отбор на родината си. Треньорската му кариера стартира през 2017 година в Радник. Водил е още Зрински, Слобода (Тузла), Борац (Баня Лука), а в края на октомври застана начело на Раднички (Крагуевац).

