Стоичков се оперира успешно, благодари на лекарския екип

Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков изрази благодарност към лекарския екип, който е оперирал рамото му. Камата използва социалните мрежи, където публикува своя снимка с докторите Кугат и Ескудеро.

"Искам да изкажа искрената си благодарност към д-р Рамон Кугат и д-р Ескудеро, специалистите, на които доверяват здравето си мнозина световноизвестни спортисти. Благодаря ви за изключителния професионализъм, грижата и вниманието при операцията на рамото ми. Благодаря и на целия екип за топлото отношение, истински шампиони в това, което правят", написа голмайсторът на Мондиал'94.