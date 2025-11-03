Популярни
  Стоичков се оперира успешно, благодари на лекарския екип

Стоичков се оперира успешно, благодари на лекарския екип

  • 3 ное 2025 | 20:05
Стоичков се оперира успешно, благодари на лекарския екип
Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков изрази благодарност към лекарския екип, който е оперирал рамото му. Камата използва социалните мрежи, където публикува своя снимка с докторите Кугат и Ескудеро.

"Искам да изкажа искрената си благодарност към д-р Рамон Кугат и д-р Ескудеро, специалистите, на които доверяват здравето си мнозина световноизвестни спортисти. Благодаря ви за изключителния професионализъм, грижата и вниманието при операцията на рамото ми. Благодаря и на целия екип за топлото отношение, истински шампиони в това, което правят", написа голмайсторът на Мондиал'94.

Илиян Филипов предложи на Венци Стефанов да се явят на детектор на лъжата

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Живко Желев: Гарантирам, че ще изглеждаме по различен начин след есенния полусезон

Левски обяви програмата си до мача с ЦСКА

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

