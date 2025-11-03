Чужденец разкри за уговорени мачове в гръцкия футбол

Шведският футболист Даниел Сундгрен, който през миналия сезон играеше в гръцкия първодивизионен клуб Волос, отправи обвинения за нагласени мачове в гръцкото първенство, съобщават местните медии, цитирани от БТА.

В шведския вестник „Експресен“, цитиран от гръцката държавна телевизия ЕРТ, 34-годишният защитник разказва, че в съблекалнята футболистите получавали инструкции като „днес няма да пипате топката“ и „днес еди-кой си ще падне в наказателното поле, за да получат дузпа срещу нас“.

Телевизия “Скай” уточнява, че става въпрос за срещите за оставане в гръцката елитната футболна дивизия между Волос и Пансерайкос. В предполагаемо уговорените срещи и двата отбора спечелиха с резултат 3:0 домакинските си мачове един срещу друг, което им позволи да се спасят от изпадане.

В отговор от футболния клуб Волос излязоха с изявление, в което категорично отхвърлиха твърденията на шведа и съобщиха, че са подали срещу него жалба, в която го призовават да докаже думите си пред гръцкото правосъдие.

От своя страна гръцката Национална платформа за честен спорт - координационният орган срещу измамите в спорта в страната, обяви, че е информирана за изявленията на футболиста и ги свързва с други информации за подозрителни залози по отношение на въпросните мачове. В съобщението се посочва, че за случая е сезиран и специалният спортен прокурор.