Нов проблем за Партизан преди мача с Олимпиакос

Дуейн Уошингтън е под въпрос за предстоящия мач на Партизан срещу Олимпиакос в Евролигата поради контузия в гърба. Американският гард пропусна мача на своя отбор срещу Дубай в Адриатическата лига заради болки в гърба, съобщава Sportal.gr. Според Mozzart Sport, състоянието му ще бъде преоценено след завръщането на отбора в Белград, където ще бъде взето решение за участието му в петъчния мач срещу "червено-белите".

Възможното отсъствие на Уошингтън добавя още едно главоболие за треньорския щаб на Партизан, тъй като Карлик Джоунс и Марио Накич вече са извън сметките, а Шейк Милтън и Джабари Паркър също остават под въпрос.