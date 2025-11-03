Нов проблем за Партизан преди мача с Олимпиакос

Популярни
  • 3 ное 2025 | 16:25
  • 86
  • 0
Дуейн Уошингтън е под въпрос за предстоящия мач на Партизан срещу Олимпиакос в Евролигата поради контузия в гърба. Американският гард пропусна мача на своя отбор срещу Дубай в Адриатическата лига заради болки в гърба, съобщава Sportal.gr. Според Mozzart Sport, състоянието му ще бъде преоценено след завръщането на отбора в Белград, където ще бъде взето решение за участието му в петъчния мач срещу "червено-белите".

Възможното отсъствие на Уошингтън добавя още едно главоболие за треньорския щаб на Партизан, тъй като Карлик Джоунс и Марио Накич вече са извън сметките, а Шейк Милтън и Джабари Паркър също остават под въпрос.

