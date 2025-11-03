Матата ще преследва още слава в полумаратона на Бостън

Майсторът на полумаратоните Алекс Матата е уверен, че ще затвърди доминацията си, когато застане на старта на полумаратона в Бостън в неделя. Той се стреми да продължи нарастващото си превъзходство в дисциплината на 21 километра.

Въпреки че е дебютант на трасето, намиращият се в страхотна форма бегач остава оптимист за шансовете си.

"Следващото ми състезание ще бъде полумаратонът в Бостън, което е и първото ми състезание в САЩ“, заяви Матата пред The Star. "За първи път съм там, така че не знам какво да очаквам, но ще дам всичко от себе си, за да спечеля.“

Матата отдава увереността си на своя манталитет на победител и на глада да се състезава с най-добрите в света. "Във всяко състезание, в което участвам, не гледам големите имена, а просто се концентрирам върху собственото си бягане и се боря за победата“, каза той.

Сезон 2025 е наистина впечатляващ за Матата. Той започна годината с четири поредни победи на 21 км – в Рас Ал Хайма (59:20), Мейшан (59:28), Янджоу (59:31) и Истанбул (59:40).

По-късно той представи Kenya Prisons Service на националния шампионат на 5000 метра, където завърши четвърти с време 13:50.91, оставайки зад Гилбърт Коеч, Амос Кипротич и Джордж Манангой.

Въпреки че имаше трудно състезание на полумаратона в Копенхаген, където се класира шести с 1:00:16, Матата се завърна със стил, постигайки убедителна победа на полумаратона в Ню Делхи на 12 октомври. Там той записа време 59:50, изпреварвайки етиопеца Байелин Тешагер (1:00:22) и кениеца Джеймс Кипкогей (1:00:25).

Изпълнителният директор на Boston Athletics Association Джак Флеминг приветства силната конкуренция, която се очаква в неделното състезание.

"Повече от 70 от най-добрите атлети в света от 13 държави ще се наредят на старта като част от професионалното поле по улиците на Бостън, повеждайки 9000 участници“, каза Флеминг. "Щастливи сме да приветстваме отново атлети, които вече са печелили всяко от нашите събития – Boston 5K, 10K, Half и Boston Marathon – както и олимпийци и параолимпийци. Независимо дали участвате, доброволствате, или подкрепяте, полумаратонът на Бостън през 2025 г. ще бъде един незабравим състезателен ден.“

Снимки: Gettyimages